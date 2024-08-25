قطع الكهرباء في هذه المناطق بسكيكدة

أعلنت مؤسسة سونلغاز، عن عزل المنطلق الثانوي الذي يمون بالطاقة الكهربائية منطقة حجر مفروش ومنطلق أم الطوب بولاية سكيكدة، لتأمين المنطقتين، إثر نشوب حرائق للغابات.

وحسب بيان للمؤسسة، تمت هذه العملية، على إثر نشوب حرائق للغابات على مستوى منطقة مرج لمعيز ببلدية عين قشرة. ومنطقة حجرية ببلدية ام الطوب، ظهيرة السبت.

وجاء ذلك، كإجراء احترازي ووقائي حفاظا على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.

هذا وستتم إعادة التموين بالطاقة مباشرة فور إخماد النيران، حسب ذات البيان.