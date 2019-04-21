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قطع مؤقت للطريق الوطني 24 بعين طاية بسبب أشغال “سيال”

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قطع مؤقت للطريق الوطني 24 بعين طاية بسبب أشغال “سيال”
بقلم شهرزاد مزياني

تشرع شركة المياه والتطهير “سيال” ابتداء من يوم الاثنين، في أشغال إعادة التهيئة مجمع الرئيسي للمياه المستعملة، ببلدية عين طاية.

و حسب بيان للشركة، تُقام الأشغال  على مستوى بلدية عين طاية  وستتسبب في قطع المؤقت للطريق الوطني رقم 24 الممتد  بين محطة  نقل المسافرين  وساحة سيركوف في الاتجاهيين .

وقدمت شركة “سيال” اعتذارها  للسكان  ومستخدمي الطريق  الوطني 24 عن هذا القطع و الازعاج المؤقت .

وأكدّت الشركة،  التزامها  وعملها  على توفير  خدمات أفضل  لزبائنها  الكرام وتحسين  الطابع المعيشي  لهم وحماية بيئتهم .

كما تضع “سيال”،  زبائنها  في قلب  اهتماماتها  وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال  الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم  و انشغالاتهم 20 ساعة في اليوم و 7 ايام في الاسبوع .


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