قطع مؤقت للطريق الوطني 24 بعين طاية بسبب أشغال “سيال”

تشرع شركة المياه والتطهير “سيال” ابتداء من يوم الاثنين، في أشغال إعادة التهيئة مجمع الرئيسي للمياه المستعملة، ببلدية عين طاية.

و حسب بيان للشركة، تُقام الأشغال على مستوى بلدية عين طاية وستتسبب في قطع المؤقت للطريق الوطني رقم 24 الممتد بين محطة نقل المسافرين وساحة سيركوف في الاتجاهيين .

وقدمت شركة “سيال” اعتذارها للسكان ومستخدمي الطريق الوطني 24 عن هذا القطع و الازعاج المؤقت .

وأكدّت الشركة، التزامها وعملها على توفير خدمات أفضل لزبائنها الكرام وتحسين الطابع المعيشي لهم وحماية بيئتهم .

كما تضع “سيال”، زبائنها في قلب اهتماماتها وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم و انشغالاتهم 20 ساعة في اليوم و 7 ايام في الاسبوع .