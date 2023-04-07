قطع 10 دنانير تباع بأسعار خيالية لهذا السبب

نشرت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك منشور حول حقيقة إستعمال قطعة الـ 10 دنانير القديمة في خليط الذهب.

وحسب حماية المستهلك فإن قطعة الـ 10 دنانير التي تظهرها الصورة المرفقة، يتم استعمالها في خليط الذهب المغشوش ذو العيار الناقص.

وأكدت المنظمة ان هذا النوع من قطعة الـ 10 دنانير لا يمكن اكتشافها بالسائل الكيميائي وبطريقة “الحك”!

وتابعت حماية المستهلك أن سعر هذه القطعة التي أصبحت مطلوبة من قبل بعض الورشات والمجوهراتيين الغشاشين وصل سعرها حتى 4000 دج للقطعة الواحدة.

وإختتمت حماية المستهلك منشورها بالقول: “وبعدها يأتيك غشاش ويقول متهما ، أننا ضد أصحاب الورشات و ضد المجوهراتيين الشرفاء…”