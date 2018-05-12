قعقع: “سعيد بالتتويج ولم أخطئ في الإنضمام لشباب قسنطينة”

أبدى لاعب شباب قسنطينة أحمد قعقع، سعادته الكبيرة بتتويجه بلقب البطولة لهذا الموسم رفقة شباب قسنطينة الذي إنضم إليه في الميركاتنو المنصرم.

وصرح أحمد قعقع، لتلفزيون “النهار” بعد هذا التتويج قائلا: “الحمد لله على هذا التتويج، أنا جد سعيد وأهديه لكل أنصار السنافر”.

وأضاف: “لم أتردد في الإلتحاق بقسنطينة عندما اتصلوا بي في الميركاتو المنصرم، والحمد لله لم أخيب في إختياري هذا، بالإنظمام للشباب”.

وختم قعقع: “صحيح أنني لم أشارك كثيرا رفقة الفريق هذا الموسم، لكنني جد سعيد بنيل لقب البطولة هذا الموسم، وكان تتويج مستحق”.