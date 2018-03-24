«قــرعـــة لاختيــــار أسئلــــة بــــاك 2018 والمـــواضيـــع ستكـــون متـــوسطـــة»

مفتش التربية بركاني إبراهيم يكشف لـ النهار طريقة إعداد الأسئلة:

استدعاء الأساتذة المكلفين بإعداد أسئلة البكالوريا بداية من الشهر القادم

الأسئلة لن تكون من الحوليات أو امتحانات «الباك» السابقة

تشرع وزارة التربية الوطنية في توجيه استدعاء للأساتذة المكلفين بإعداد أسئلة امتحان شهادة البكالوريا المقرر في شهر جوان القادم، في الوقت الذي سيدخلون فيه إلى المعسكر بداية من الأسبوع الثاني لشهر ماي، ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه وزارة التربية على اختيار أساتذة ذوي كفاءة عالية لإعداد أسئلة تتماشى مع الأزمة التي عرفها القطاع، وكذا إعداد الأسئلة الاحتياطية.

كشف مفتش التربية، بركاني إبراهيم، لـ$ عن الطريقة التي يتم بها إعداد أسئلة البكالوريا لسنة 2018، حيث تكون عبر مرحلتين، وذلك من خلال إعداد الأسئلة الخاصة بالامتحان المقرر في الـ19 من شهر جوان، إضافة إلى إعداد أسئلة احتياطية، وهذا كإجراء احترازي قررت وزارة التربية القيام به لتكون مهيأة لأي تسريب للأسئلة يمكن أن يحدث.

وقال المتحدث في حديثه إلى النهار، إن الأساتذة الذين يتم اختيارهم يقومون باقتراح مواضيع الأسئلة حسب كل الشعب الموجودة وفي كل المواد، ويحرص الأساتذة المكلفون على إعداد الأسئلة، على أن تكون غير منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية.

ويقوم الأساتذة المعنيون بعد الانتهاء من صياغة الأسئلة بإرسال المواضيع إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي يقوم بحفظها في مكان يسمى بنك الانتظار، وبعدها يتم تشكيل لجان تتكون من أساتذة ومفتشين لدراسة المقترحات، حيث تتكون كل لجنة من 5 أساتذة يترأسهم مفتش أو مفتشون يقومون بدراسة المواضيع في كل مادة على حدى.

وبعدها يتم جمع عدد المواضيع المقبولة، وفي هذا الصدد، يمكن قبول أكثر من موضوع في كل مادة، فعلى سبيل المثال يمكن قبول 10 مواضيع في مادة الرياضيات أو مادة العلوم أو المواد الأخرى.

وفي هذه المرحلة، أكد مصدرنا أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار المواضيع التي كانت أسئلتها متوسطة نوعا ما، وتتوافق مع مستوى كل التلاميذ، إضافة إلى عدم خروج المواضيع عن البرنامج الدراسي للفصول التعليمية الثلاث.

وبعد التأكد من كل هذه المعلومات، يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوضع أسئلة المواضيع المتفق عليها في مكان يسمى بنك الأسئلة، وقبل أيام من الامتحان المصيري، يتم تشكيل لجنة أخرى يتم وضعها في مكان منعزل عن العالم الخارجي.

وبعد استخراج المواضيع من بنك الأسئلة، يتم القيام بعملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة، والتي سيمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.