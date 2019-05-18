قــــروض إضافيـــة تصــــل إلى 25 مليــــون سنتيــــم للمسفيدين من القرض المصغر

يستفيد منها كل من تمكن من تسديد قيمة القرض الأول

قررت الحكومة منح قروض إضافية من دون فوائد للمستفيدين بما يعرف بالقرض المصغر وسددوا المبلغ الكلي للقرض الأول، حيث يصل القرض إلى 25 مليون سنتيم في الولايات الجنوبية.

ووفقا لما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يُمنح للمستفيدين قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية، الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول.

قرض جديد من دون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية، في حين لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض من دون فوائد 10 ملايين سنتيم.

ويمكن أن يصل إلى 25 مليون سنتيم على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورڤلة وغرداية والأغواط وإليزي وتمنراست.

كما ينص المرسوم التنفيذي، على منح قرض جديد من دون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجهة لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع.

يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي ويحدد مبلغ هذا القرض من دون فوائد بـ29 من المئة من الكلفة الإجمالية للنشاط، والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار.