قفة تزن 61 كلغ للمتضررين من كورونا والفقراء في رمضان

سيستفيد المتضررين من فيروس كوفيد 19، من قفة رمضان تقدر تكلفتها 8000 دينار جزائري وتزن 61 كيلوغراما.

أفادت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأربعاء، في حديث خصت به”النهار أونلاين”، بأنه في إطار مساعدة المتضررين من كورونا فيروس، من أصحاب الحرف الذين توقفت نشاطاتهم، ستمنح إعانة على شاكلة قفة تحتوي على مختلف المواد الغذائية بإجمالي يقدر 8 آلاف دينار لشهر رمضان.

وأكدت المتحدثة، على أن مساعدة المحتاجين خلال الشهر الفضيل، لن يكون من خلال فتح مطاعم الرحمة وتوفير وجبات ساخنة فقط وإنما سيكون بتوزيع قفة رمضان على العائلات التي تقيم في المناطق الحدودية والمناطق النائية “مناطق الظل” والبدو الرحل.

وأشادت المتحدثة بالإلتفاف الكبير من طرف المحسنين حول الهلال الأحمر، وتقديم المساعدات التي بحتاجها الفقراء خلال رمضان، في ظل تسجيل ارتفاع في عدد المحتاجين جراء جائحة كورونا بعد فقدانهم لمناصب عملهم

وستشمل عملية التوزيع مختلف ولايات الوطن بعدما مست عدة مناطق حدودية مع دولة مالي ومناطق اخرى كانت بورڤلة والنعامة.