قفة رمضان وقضايا ثقيلة تطيح بـ”مير” تيبركانين ومسؤولين ومقاولين بعين الدفلى

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الدفلى، رئيس بلدية تيبركانين ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الحبس الإحتياطي. بتهمة تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.

وبحسب مصادر “النهار أون لاين”، فإن التهم المتابع بها رئيس البلدية تتمثل في الإهمال في التسيير، سوء استغلال الوظيفة وكذا تبديد المال العام. فيما وجهت لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية تهما تتعلق بتبديد المال العام.

ولعل أبرز القضايا التي كانت سببا في ايداع المتهمين سالفي الذكر ووضع ثلاثة أعضاء ٱخرين تحت الرقابة القضائية من المجلس الشعبي البلدي. ومقاولين اثنين وموظف من دائرة العطاف ومستثمر، تمحورت حول التلاعب بقفة رمضان. عدم تنفيذ أمر بهدم مصنع مشيد بطريقة غير قانونية. إختفاء لوازم من حظيرة البلدية وكذا قضية أخرى لها علاقة بالإنارة العامة.

