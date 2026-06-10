قفزة بطول 17.43 مترًا تمنح تريكي المركز الثالث في أوسلو

واصل العداء الجزائري، محمد ياسر تريكي، تألقه على الساحة الدولية، بعدما احتل، اليوم الأربعاء، المركز الثالث في منافسات الوثب الثلاثي ضمن ملتقى أوسلو لحساب الدوري الماسي لألعاب القوى 2026.

وسجل تريكي أفضل قفزة له بمسافة 17.43 مترًا، ما مكنه من الصعود إلى منصة التتويج وحصد المركز الثالث في واحدة من أقوى محطات الدوري الماسي لهذا الموسم.

وبفضل هذه النتيجة، عزµز البطل الجزائري رصيده في الترتيب العام لمنافسات الوثب الثلاثي ضمن الدوري الماسي. حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد جولة أوسلو.