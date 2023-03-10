قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

عرفت أسعار الغاز في أوروبا، قفزة كبيرة، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9 بالمائة، وصعدت فوق مستوى 520 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة لشهر أفريل المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 9.1% إلى 521 دولار لكل ألف متر مكعب، بحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو.

وقبل ذلك كانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع نسبته 7.7% إلى 515 دولارا لكل ألف متر مكعب.

كما انخفضت أسعار الغاز إلى دون مستوى 450 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ 27 جويلية 2021.

وهذا مستوى أدنى بأربع مرات تقريبا من الرقم الذي تم تسجيله في أوائل ديسمبر الماضي، حينها سجلت الأسعار 1700 دولار.