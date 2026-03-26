قفزة نوعية لجامعة جيلالي ليابس.. دخول نادي أفضل 450 جامعة عالمياً

حققت جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس إنجازاً أكاديمياً لافتاً، بعد دخولها رسمياً ضمن قائمة أفضل 450 جامعة عالمياً. في تخصصات الهندسة الميكانيكية، الطيران، والتصنيع، حسب تصنيف QS World University Rankings by Subject لسنة 2026.

ويُعد هذا التتويج سابقة من نوعها على مستوى الجامعة. حيث يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته في مجال البحث العلمي وجودة التكوين. ويؤكد قدرتها على منافسة أعرق الجامعات الدولية في مجالات التكنولوجيا الدقيقة.

هذا التصنيف العالمي لا يقاس بالأرقام فقط، بل يعتمد على عدة معايير من بينها السمعة الأكاديمية، جودة الإنتاج العلمي. ومدى تأثير البحوث المنشورة، وهو ما نجحت جامعة سيدي بلعباس في تحقيقه بفضل جهود أساتذتها وباحثيها.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والتي تركز على دعم البحث العلمي وتعزيز حضور الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية. من خلال توفير الإمكانيات وتحفيز الكفاءات.

كما يعكس هذا التقدم العمل الجماعي الذي يميز الأسرة الجامعية.، من أساتذة وباحثين وإداريين، الذين ساهموا في تحقيق هذا المكسب العلمي. الذي من شأنه تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويرتقب أن يفتح هذا التصنيف آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين. سواء من حيث فرص التعاون الدولي أو استقطاب المشاريع البحثية. ما يعزز من دور الجامعة كمحرك أساسي للتنمية والمعرفة.

كما يعتبر دخول جامعة جيلالي ليابس ضمن هذا التصنيف العالمي. خطوة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها الجزائر في قطاع التعليم العالي. في ظل سعي متواصل للارتقاء بجودة التكوين وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والعلمي.

