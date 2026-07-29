قفزة نوعية للصناعة الجزائرية… توسيالي تطلق أول إنتاج للفولاذ المدرفل على البارد

حققت توسيالي الجزائر إنجازا صناعيا جديدا بإنتاج أول لفافة من الفولاذ بعد مرحلتي التخليل والتزييت على خط الدرفلة الباردة والتخليل. معلنة بذلك الانطلاق الفعلي لإنتاج أولى منتجات مجمع الدرفلة على البارد. في محطة تعد تحولا استراتيجيا في مسيرة تطوير صناعة الحديد والصلب بالجزائر.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد القدرات الصناعية الوطنية في إنتاج فولاذ عالي الجودة موجه لتلبية احتياجات قطاعات حيوية على غرار صناعة السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والبناء والطاقة. إلى جانب مختلف الصناعات التحويلية المتقدمة وفق أرقى المعايير العالمية.

ويعكس هذا التطور إلتزام توسيالي الجزائر بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة للمنتج الجزائري. بما يعزز تنافسية الجزائر ويكرس حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية كفاعل صناعي واعد في مجال صناعة الفولاذ.

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