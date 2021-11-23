قلبي جميل وأخلاقي طيبة ألا يكفي هذا؟

قلبي جميل

انا فتاة في منتصف العشرينات، قلبي جمبل وأحلم بارتداء الثوب الأبيض، أتوق لألبي غزريزة الأمومة فيّ وأتمنى أن أسمع كلمة “ماما”بنت عائلة محترمة. ذات أخلاق رفيعة وبشهادة الجميع، متعلمة. ولكنني ابتليت بعاهة عضوية أرتدي نظارات طبية لقصور نظري .

أنا لست جاحدة للنعم، فلله الحمد والشكر، فبالرغم من عاهتي إلا أني أعش حياتي بصفة عادية .ولي مستوى جامعي وأنا عاملة بمنصب محترم. لي الكثير من الميزات إلا أن كل خاطب يراني ويلاحظ عليّ قصور النظر أو أصارحه أنا بالأمر يذهب بلا عودة.

قلبي جميل

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

حياك الله حبيبتي، إن الله أرحم من يرى قلب إنسان منكسر ولا يجبره برأفته. فأنت أي نعم لم ترزقين بزوج لحد الآن، لكن الحمد لله رزقك الأخلاق والعلم وحسن الوجه، وعمل محترم أيضا، فآلاف السيدات لم تتزوجن وليس لهن عمل ينتفعن به، و ليس لديهن مستوى تعليمي لتفيد به أطفالها،

عزيزتي، هل يمكن اختصار أسباب عدم زواجك حتى الآن في قصور نظرك؟ فلو كان هذا صحيحاً فما سبب عدم زواج ملايين البنات الجميلات؟ أجل قد يكون نظرك أحد الأسباب الظاهرية ولكنه ليس السبب الرئيسي، فالزواج رزق مقسوم من رب السماء يسوقه سوقا متى شاء.

من حقك حبيبتي مثل أي بنت أن تحلمي بالزواج، لكن لا يجب أن تعتبري الزواج هو باب الوحيد الذي يدخلك عالم السعادة، وهنا سؤال يطرح نفسه: هل خلقنا الله لهذا الغرض أم أن لوجودنا حكمة أخرى؟

لقد لاحظت أمرا آخر في رسالتك وهو تركيزك الكبير على قصور النظر، حبيبتي حاولي أن تكتشفي مواطن أخرى للجمال في ذاتك، وأبرزيها بحسن الأخلاق والحياء، فلن يراك الناس جميلة إلا إن رأيت أنت إلى نفسك بعين الرضا والقبول.

لا تقرني تأخر زواجك بمشكلة النظر لديك، ولا تجعلي الأمر يحزنك، اتركي التفكير في غريزة الأمومة لوقتها، وتجنبي هاجس الزواج، وارسمي صورة لحياتك حددي هدفك ولا عيب في الذهاب إلى طبيب العيون،