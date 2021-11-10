سأفتح لك قلبي وبيتي.. فمن يكون على سنة الله رفيق عمري

الرقم السري :

135904

شهما ذو وقار كل ما أرجوه لأنعم بالاستقرار

تأخذنا الحياة بين حزن يجرح القلب وفرح، تغرينا حين تستقر على المسرات، لكن بمجرد أن تعصف بنا خيبة من حيث لا نحتسب. تهوي بنا في براثين الحزن وتخطف منا عمرا مرّ كأنه بضع لحضات، تردينا ضعفاء عل شفى حفرة من الانهيار. لولا لطف الله، والإيمان بأنه هو فقط مغير الأحوال. فنتنفس الصعداء، ونعيد ترتيب الحسابات، ونسعى من جديدي لغد الله أفضل.

فأنا سيدة تخبطت في أحزان الله وحده أعلم بشدّة وطأتها. لكنني تماسكت لما أدركت أنني لا أريد الشفقة بقدر ما أنا أريد الإحتواء لأقف من جديد على رجلاي. فاتصلت بكم وكل رجائي بالله. أن يجعل هذا الركن سببا لي لأعيد بناء حياتي وفق أطر سليمة وقيمة. فقد وجدت أنها فرصتي لأرسو على برّ الأمان.

أنا امرأة في الخمسينات من عمري. من إحدى مناطق الشرق الجزائري، كتب عليّ القدر أن أبقى وحيدة بعد طلاق لم يسفر عن أبناء. جرح قلبي موت والداي وعذبني فراقهم لدرجة كبيرة، موظفة مستقرة والحمد لله. أعيش في بيتي الخاص أنتظر الفرج الذّي سيسوقه الله لي حتما في يوم من الأيام.

لا أريد لحياتي سوى أن تعرف حظها، في قلب يحتويني بالمحبة، رجلا صادقا يحسسني بقيمتي لديه. ويكون صاحب أخلاق عالية، وأهلا لأن يقاسمني ويشعرني بالأمان الذي افتقد في حياتي. لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يتعدى 70 عام، أقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد.

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الرقم السري :

135812

عاصمية راقية تضمن لك عيشة هنية

هي امرأة مكافحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تربت على مبدأ “بالسعي تتحقق المطالب”. حقق الكثير من النجاحات، وصارت سيدة يحسب لها ألف حساب، تشبعت بالأخلاق، ونالت الشهادات. واعتلت بفضل الله أرقى المناصب وصارت إطار في مؤسسة هامة للغاية. لكن بالمقابل بقي قلبها ينبض من أجل أن تحيا أجمل قصة حب في كنف الحلال. حافظت على عفتها وصانت شرفها، وارتأت اليوم أن تلتف لسعادتها. وتبحث لها عن إكسير يجعل قلبها ينبض بالحب الجميل، وتنعم بحياة إلى جانب شهم أصيل.

هي شابة من العاصمة، في العقد الرابع من العمر، عزباء لم سبق لها الزواج، متواضعة، رقيقة المشاعر مرهفة الحس، طيبة وتأسر القلوب ببشاشة محياها، من ينظر إليها يشعر بالسرور، تبعث الراحة في نفوس الغير، تبوأت منصبا هاما كما سبق لنا الذكر.

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