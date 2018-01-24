قلعة “الملكي” تسقط.. وزيدان على أعتاب المُغادرة

أقصى نادي “ليغانيس” المغمور فريق “ريال مدريد” من كأس ملك إسبانيا بعد أن فاز عليه بهدفين لهدف في لقاء الإياب.

الذي جرى سهرة الأربعاء بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز الملكي بهدف دون رد.

وتقدم الضيوف في لقاء ربع النهائي بداية من الدقيقة 32 لكن كريم بن زيمة عدل للميرينغي في الدقيقة 47 ليعود ليغانيس ويخطف التأهل.

بفضل الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 56 مُخرجا أشبال زيدان من سباق المنافسة الثانية هذا الموسم.

خاصة وأن الفارق بين ريال مدريد وغريمه برشلونة مُتصدر الليغا وصل إلى 19 نقطة.