قلق لدى الحكومة الفرنسية من تواصل إضربات قطاع النقل خلال أعياد الميلاد  

تصاعد التوتر في فرنسا، اليوم الأحد، بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل.

ويتوقع ان يتواصل الإضراب الكبير في حركة التظاهر لعمال السكك والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.

وعبر رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فليب، عن قلقه من احتمال توقف القطارات في عطل عيد الميلاد.

وأضاف إدوارد فيليب في تصريح له أن عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤوليته.

وقال أنه لايعتقد أن الفرنسيين يقبلون حرمان البعض من هذه المناسبة.