قلوبال قروب يتكفل بتكوين 500 طالب جامعي حديثي التخرج بكوريا الجنوبية

وقع مجمع قلوبال قروب إتفاقية شراكة مع جامعتي باتنة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، لتكوين 500 طالب جامعي حديثي التخرج.

وسيستفيد طلبة جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد، من تكوين في جمهورية كوريا الجنوبية.

وفي إطار ذلك فتح مجمع “مجمع ڨلوبال ڨروب “، مسابقة “إطمح” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وهذا لتمكين الطلبة حديثي التخرج، من جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد من التسجيل حسب التخصصات وشعب التكوين المطلوبة.

ويستفيد الناجحون في المسابقة، زيادة على توظيفهم لدى إحدى فروع “مجمع ڨلوبال ڨروب”، من تكوين تقني طبقا للمعايير العالمية.

ليكون بذلك العامل المتحصل على الشهادة العالمية، مُؤَهَلاً مباشرة لمرحلة التصنيع (FULL CKD).

الاتفاقية وقعت بحضور كل من وزير العمل، مراد زمالي، ووزير التعليم العالي، الطاهر حجار.