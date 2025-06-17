قلي: “أجواء الملاعب الجزائرية تجعلك متحمسا لحمل ألوان الخضر”
بقلم محمد لمين صحراوي
أعرب ريان قلي، عن اعجابه بالملاعب الجزائرية، والأجواء الاستثنائية التي يصنعها الجمهور، في كل مباراة للمنتخب الوطني.
وقال لاعب نادي كوينز بارك رانجرس الانجليزي: “نملك ملاعب جميلة مثل الموجودة في أوروبا، لم تكن من قبل متوفرة”.
قبل أن يضيف في تصريحات لـ”النهار”: “حينما يأتي اللاعبون (يقصد لاعبو المنتخب)، ويشاهدون الشعب يغني في تلك الملاعب الرائعة.. كيفاش ما تحبش تجي؟”.
وختم قلي، الذي تحدث بلغة عربية سلسة، تعكس نشأته في بيئة جزائرية بانجلترا: “إنه أمر رائع أن تأتي لتلعب في مثل هذه الظروف وتفرح الشعب الجزائري”.
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