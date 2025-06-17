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الرياضة

قلي: “أجواء الملاعب الجزائرية تجعلك متحمسا لحمل ألوان الخضر”

بقلم محمد لمين صحراوي
قلي: “أجواء الملاعب الجزائرية تجعلك متحمسا لحمل ألوان الخضر”
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أعرب ريان قلي، عن اعجابه بالملاعب الجزائرية، والأجواء الاستثنائية التي يصنعها الجمهور، في كل مباراة للمنتخب الوطني.

وقال لاعب نادي كوينز بارك رانجرس الانجليزي: “نملك ملاعب جميلة مثل الموجودة في أوروبا، لم تكن من قبل متوفرة”.

قبل أن يضيف في تصريحات لـ”النهار”: “حينما يأتي اللاعبون (يقصد لاعبو المنتخب)، ويشاهدون الشعب يغني في تلك الملاعب الرائعة.. كيفاش ما تحبش تجي؟”.

وختم قلي، الذي تحدث بلغة عربية سلسة، تعكس نشأته في بيئة جزائرية بانجلترا: “إنه أمر رائع أن تأتي لتلعب في مثل هذه الظروف وتفرح الشعب الجزائري”.

رابط دائم : https://nhar.tv/WJl6B
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