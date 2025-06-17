قلي: “أُسيء فهم تصريحات والدي ولن أغير جنسيتي الرياضية”

خرج النجم الصاعد، لنادي كوينز بارك رانجرس، الناشط في الدرجة الثانية الانجليزية، عن صمته، ليضع حدا للجدل القائم حول إمكانية تغييره جنسيته الرياضية لتمثيل منتخب آخر غير الجزائر.

وكان والد قلي، قد أثار جدلا واسعا، عقب إعلان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. الخاصة بتربص جوان الماضي، والتي خلت من اسم نجله.

وقال والد قلي، يومها في منشور عبر حسابه الشخصي، على “فيسبوك”: “بالطبع، لدى بيتكوفيتش حساباته وخياراته الخاصة وبالتأكيد نحن نحترمها. أما ريان فهو مازال صغيرا وأمامه الوقت ليقرر مستقبله على المستوى الدولي.. كما هو الحال دائما، فإننا سنحترم قراره.”

وعن تلك التصريحات، قال قلي، في تصريحات خصّ بها “النهار: “الناس لم تفهم ما كان يريد قوله والدي.. لم أقل أبدا إنني أريد تغيير جنسيتي الرياضية”.

قبل أن يؤكد صاحب الـ 20 ربيعا، أنه حسم منذ فترة طويلة مستقبله الدولي، وهو الذي سبق له اللعب رفقة الفئات العمرية لـ”الخضر”، وقال: “يمكنني اللعب مع أي بلد (يملك جنسية انجليزية).. ولكن أنا منذ فترة طويلة وبالضبط منذ أن كنت صغرا، نشأت في بيت جزائري، أنا جزائري”.