قلي مرشح للالتحاق بـ “الليغ1” الفرنسية

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة أمس الاثنين، لاعب المنتخب الوطني الجزائري، ريان قلي، للالتحاق بـ “الليغ1” الفرنسية الصيف المقبل.

وأوضح موقع “فووت ميركاتو” بأن قلي، المتألق في سماء “الشامبينشيب” الانجليزية، رفقة نادي كوينز بارك رانجرز. يعتبر هدفا رئيسيا لكل من ليل وموناكو الفرنسيين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أبرز المصدر ذاته، في المقابل بأن ليل، تقدم بعرض لضم النجم الصاعد لـ”الخضر” في شهر جانفي الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم.

مشيرا في الأخير، إلى أن نادي كوينز بارك رانجرز. تلقى أيضا عروضا قادمة من السعودية، أبرزها من نادي ضمك، إلى جانب الهلال الراغب في ضمه.

جدير بالذكر، أن قلي، بصم على 8 مساهمات تهديفية في 16 مباراة له هذا الموسم مع فريقه الانجليزي، بواقع 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

🚨EXCL: ⚪️🔵🇩🇿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Championship |

❗️AS Monaco are interested in Rayan Kolli and have held initial talks over a possible summer transfer.

💰 Lille sent a contract proposal to the player on January

➡️ QPR have approached by Saudi clubs like Damachttps://t.co/XyFWxAfYG5 pic.twitter.com/apaONP7grU

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 7, 2025