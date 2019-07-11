«قلّع يا بابور..يا بلماضي راه جاي الرونفور»!

الحكومة تقرر نقل الأنصار بحرا وجوا في حال تأهل «الخضر» إلى نصف النهائي

لمصر رايحين وعلى النجمة الثانية حالفين

قرّرت السلطات الجزائرية فتح خط بحري لنقل أنصار المنتخب الوطني إلى مصر لتشجيع كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

في حال تأهل الخضر على حساب منتخب كوت ديفوار، اليوم، إلى نصف نهائي «كان 2019» الجارية ببلاد الفراعنة، من خلال تخصيص بواخر لبعث الدعم الجماهيري .

عبر ميناء الإسكندرية ثم المواصلة برا نحو القاهرة، وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أنه تم وضع خطة العمل للتنيسق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

بذلك حتى تكون الأمور جاهزة وعلى أتم الاستعداد لتنفيدها، خاصة وأن الرحلة تستغرق وقتا أطول من أجل الوصول إلى مصر.

على أن يتم الكشف عن تفاصيل الرحلة للأنصار الراغبين في التنقل بحرا لتشجيع زملاء محرز، وأضافت المصادر نفسها أن الجسر الجوي سيتواصل.

ويتم إرسال طائرات أخرى في حال بلوغ نصف النهائي والنهائي، بعد أن برمجت 6 طائرات منها 4 للخطوط الجوية الجزائرية واثنتين لخطوط طاسيلي .

لنقل الجماهير مقابل 3.5 مليون سنتيم للشخص الواحد إلى القاهرة وبعدها برا إلى مدينة السويس، التي تحتضن مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

اليوم بداية من الخامسة عصرا بتوقيت الجزائر والسادسة مساء بتوقيت مصر. للإشارة، تتسع باخرة طارق بن زياد الشهيرة حسب بطاقتها الفنية لـ1276 مسافر.

أما باخرتا طاسيلي و«الجزائر 2» فتتسع كل منهما لـ1320 مسافر، فيما تصل طاقة استيعاب باخرة «ايروس» لـ1410 مسافر.

أما الباخرتان الصغيرتان سيرايدي وباجي مختار فكل منهما تحمل 206 مسافر، لكن يبقى وضع واختيار البواخر المخصصة لنقل الأنصار بيد المؤسسة الوطنية للنقل البحري.

والتي قد تجد مشاكل بسبب كثافة البرنامج خلال الفترة الصيفية وعملية ربط الجزائر بالقارة الأوروبية وتزامنها مع قدوم أبناء الجالية الجزائرية لقضاء العطلة الصيفية في الجزائر.