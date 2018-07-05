قماش 5 ملاين للمتر يستهوي العرائس الجزائريات

تلجأ العديد من الفتيات المقبلات على الزواج على خياطة ملابس تليق بهذه المناسبة السعيدة.

أين تضطر العديد منهن الى إقتناء أقمشة بأسعار باهضة.

فعلى الرغم من محدودية الدخل إلا أن الأقشمة ذات القيمة والسعر الغالي يستوهي الكثير منهن

بغية خياطة ألبسة وفساتين لحفل الزفاف.

محمد صاحب محل أقمشة العرائس، أكد أن الطلبيات خلال فترة الصيف تكون بقوة نظرا للعدد الكبير للفتيات اللواتي يتقدمن بطلباتهن.

في حين ترى رتيبة مصممة أزياء إلتقتها”النهار”أن خياطة لباس “الكراكو” ترتفع قيمته الى مبلغ 5 ملايين وأكثر وهذا بحسب قيمة القماش المطلوب.

ويعود الأمر الى العروسة وماتطلبه من قماش دون خياطة بأسعار تترواح من 1000 دينارجزائري وأكثر للمتر الواحد.