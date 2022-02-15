قمة أوروبية مثيرة بنكهة جزائرية

يستقبل الدولي الجزائري اسلام سليماني اليوم زميله في المنتخب الوطني رياض محرز الذي سيحلّ ضيفا رفقة مانشيستر سيتي على ملعب “خوسيه الفارادي”.

و ستلعب المباراة بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي ضمن مباريات الدور الـ 16 من رابطة الأبطال في قمة أوروبية بنكهة جزائرية.

و من المنتظر، أن يشارك الثنائي سليماني ومحرز أساسيان في القمة الاوروبية، إلا في حالة واحدة و هو التغيير في النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه كل من رون اموريم وبيب غوارديولا. كما ستكون الفرجة مضمونة بالنظر إلى الفنيات التي يتمتع بها رياض والسجّل التهديفي الكبير الذي بحوزة اسلام سليماني.

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أبدى مدرب سبورتينغ لشبونة، روبين أموريم، عزمه في الاعتماد على اسلام سليماني، في المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي بورتو.

وصرح أموريم، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “الجميع يعرف امكانات سليماني جيدا، وبالتأكيد ستكو ن خبرته في مصلحة الفريق”.

كما أضاف مدرب سبورتينغ: “سليماني سبق له التألق من قبل في مثل هذه المواجهات، والتسجيل ضد منافسنا المقبل”.

وتابع المدرب روبين أموريم: “نحن نعول عليه مثل بقية لاعبي الفريق من أجل حسم النتيجة لصالحنا”.

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