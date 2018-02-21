قمة إشبيلية والشياطين الحمر تنتهي سلبية وشاختار يفوز على روما

تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي سلبيا سهرة اليوم الأربعاء في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي.

لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا الذي جرى بملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بإقليم الأندلس في إنتظار لقاء العودة بأولترافورد.

وفاز شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لهدف على ضيفه روما الإيطالي لحساب نفس الدور على ملعب دونباس أرينا.

تقدم لروما أوندير في الدقيقة 41 فيما قلب المحليين تأخرهم بفضل ثنائية فيريرا وسانتوس في الدقيقتين 52 و71 على التوالي.

في إنتظار لقاء العودة بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.