Ooredoo تشارك في الطبعة الأولى لقمة افريقيا AGIS

شاركت Ooredoo الجزائر في الطبعة الأولى لقمة افريقيا للتأثير الشامل(AGIS). الأولى من نوعها ذات طابع دولي تم القيام بها في الجزائر والمتضمنة المسؤولية. المجتمعية للمؤسسات (RSE)والتنمية المستدامة.

كما تمثل هذه القمة الإفريقية الأولى، التي نظّمتها مؤسسةGreen-Eco Algeria، فرصة للشركات والمؤسسات العمومية. ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين للالتقاء ومناقشة تحديات وفرص التنمية المستدامة. والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في أفريقيا.

كما استعرض ممثل Ooredoo. رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية. خبرة Ooredoo الطويلة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. لا سيما في الجانبين الاجتماعي والبيئي.

كما قدّم جزايري الخطوط العريضة لاستراتيجية Ooredoo القائمة أساسا على قيم المؤسسة. وأضاف أن هذه الخطوة سمحت بتجسيد، بالتعاون مع مختلف شركائها من المجتمع المدني. العديد من المبادرات ذات تأثير هام في مختلف المحاورعلى غرار الصحة، البيئة، العمل التطوعي،الاعمال الخيرية والتضامن.

كما تم الإشارة أن التزام Ooredoo الجزائر في إطارالمسؤولية المجتمعية لقي اعترافا على الصعيد الدولي. حيث افتكت سنة 2022 جائزتين على غرار جائزة “أفضل مبادرة بيئية واجتماعية.

وفي الحوكمة” خلال جوائز “جلوبال كارير” .وجائزة أفضل مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. في افريقيا في الطبعة السادسة عشر لقمة Telecom ReviewLeaders’ Summi

بالإضافة إلى شهادة شكر وعرفان منحها الاتحاد العربي للعمل التطوعي. وذلك تقديراً لجهودها ومبادراتها في مجال العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

من خلال مشاركتها في هذه القمة الدوليةالهامة، تؤكد Ooredooعن البعد الذي تتميز به كمؤسسة ملتزمة ومسؤولة مجتمعيا.