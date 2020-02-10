قمة الإتحاد الإفريقي.. الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يصف خطاب الرئيس تبون بالقوي

وصف الأمين العام السابق للجامعة الدول العربية، عمرو موسى، خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال قمة الإتحاد الإفريقي بالقوي.

وقال عمرو موسى، في تصريح له لوسائل إعلام جزائرية على هامش أشغال القمة، “إستمعت إلى خطاب الرئيس تبون، وقد كان خطابا قويا”.

وأضاف “تمنيت له النجاح خاصة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها البلدان الأفريقية والعربية”.

وأشار في ذات السياق “التحديات التي تواجهها الجزائر تدخل ضمن تحديات أفريقيا والعالم العربي”.

وقال أنه “يتعين على البلدان الأفريقية أن تبني مواضيع هذه القمة و الالتزام بتجسيدها”.