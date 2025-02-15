قمة الاتحاد الإفريقي.. حان الوقت لجبر الضرر الناتج عن الإستعمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه قد حان الوقت لجبر الضرر الناتج عن الاستعمار في القارة الأفريقية.

وأورد غوتيريش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الـ38 لقمة الاتحاد الافريقي,، أن “الوقت قد حان لجبر الضرر الناتج عن الاستعمار في القارة الأفريقية. وأثره المستمر على شعوبها والتجارة بالرقيق”.

كما اعتبر غوتيريش بأنه “لا مبرر لبقاء إفريقيا غائبة عن التمثيل في مجلس الأمن. وأنه سيواصل العمل مع الاتحاد الافريقي لضمان التمثيل الذي تحتاجه إفريقيا. بما في ذلك مقعدين دائمين في مجلس الامن الدولي”.

وتأسف غوتيريش، لحال السودان المتمزق الذي يعيش أكبر أزمة نزوح ومجاعة قائلا: “نحن نقترب من شهر رمضان ويجب وقف الاعمال العدوانية. وعلى المجتمع الدولي وقف بيع الأسلحة وسفك الدماء”.

مضيفا: “وحتى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعيش دوامة عنف أخرى. الأمر الذي يهدد المنطقة بأكملها، وليس هناك حل عسكري ومنه ينبغي احترام سيادة وحدة أراضيها”.

وأبرز غوتيريش بأن الشعب الفلسطيني عانى أكثر من اللازم وأن السلام ممكن في الشرق الأوسط ويبدأ بالتقدم نحو حل الدولتين.

كما طالب الأمين العام الأممي بالعمل معا لتحقيق أجندة 2063 و2030 للتنمية المستدامة في افريقيا وإيجاد التمويل.

وكذا العمل على تصحيح المنظومة المالية الحالية وبذل الجهود لتخفيف الديون عن افريقيا لتحقيق العدالة وتصحيح أخطاء الماضي.

وشدد غوتيريش، على “ضرورة التوقف عن نهب الثروات الطبيعية في افريقيا”. ويجب العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن ثلثي سكان افريقيا محرومون من الوصول الى الانترنت.

رئيس الوزراء الإثيوبي: حان الأوان لبناء مستقبل ومصير مشترك للقارة الأفريقية

هذا وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمة له، على أنه حان الأوان لبناء مستقبل ومصير مشترك للقارة الأفريقية. وفق رؤية موحدة تضمن الكرامة والمساواة والعدالة الجميع.

وأبرز رئيس الوزراء الإثيوبي أن موضوع القمة يتمحور حول العمل على تضميد جراح المظالم التاريخية. وتجاوز المعاناة التي أثرت على تطور القارة.

لافتا إلى أنه نداء من أجل كرامة الملايين من البشر للقضاء على التمييز. ووضع حد لاستغلال فرص وموارد القارة الطبيعية. وإرساء قواعد مسار من التحول والتغيير لتجاوز اختلالات الماضي وتصحيح المظالم التي عانت منها القارة.

مشيرا إلى أنه وبغرض تأمين العدل والسلام والرفاهية المستدامة وجب تطوير التضامن بين كافة الأمم في القارة. وبناء مصير مشترك من أجل الاستفادة وتوظيف الطاقات الهائلة.

موسى فكي يُقدم حصيلة ولايته المنتهية

كما قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، حصيلة ولايته المنتهية. وتوقف عند بعض الإشكاليات والعقبات التي واجهها خلال 8 سنوات من توليه المنصب.

وأكد أن إفريقيا “لا يمكنها البقاء على الهامش لتجد مكانا لها على ما يحدث من تغيير على الصعيد الدولي”.

مشيرا الى أن ما نحتاجه اليوم هو “ايقاظ ضمير القارة الافريقية والتشبث بهويتنا وارتباطنا بطابعنا الافريقي وخدمة هويتنا”.

وطالب بإصلاح مؤسساتي لخلق ظروف ملائمة لتطبيق البرامج التي أخذها الاتحاد الأفريقي على عاتقه من خلال تنفيذ أجندة 1963.

وكان الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أشرف قبلها على افتتاح أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الافريقي. بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد من بينهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.