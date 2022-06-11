قمة “الباك” و”الكناري” تنتهي بالتعادل والرائد يواصل هوايته المفضلة

اسفرت الجولة 34 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن جملة من النتائج التي فاجأت بعض الاندية باستثناء التعادل بين “الباك” و”الكناري“.

فيما واصلت أندية أخرى التأكيد على غرار الرئاد شباب بلوزداد الذي فاز على مستضيفه وداد تلكمسان بثنائية نظيفة.

في حين حسم شباب قسنطينة مواجهته امام جمعية الشلف بالفوز بثتائيو نظيفة أمامه.

وفاز شبيبة الساورة على مسضيفه أمل الأربعاء بالفوز عليه ثنائية مقابل واحد كما حقّق بارادو التعادل امام الضيف شبيبة القبائل.

النتائج كالأتي:

و تلمسان 0 – 2 ش بلوزداد

ش قسنطينة 2 – 0ج الشلف

أ الأربعاء 1 – 2 ش الساورة

ن بارداو 0 – 0 ش القبائل