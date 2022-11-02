قمة الجزائر: ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

أكد إعلان الجزائر الصادر عن الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وكذا دعوة جميع الأطراف المعنية إلى الإنضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.