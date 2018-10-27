قمة “الجزائر لطاقة المستقبل” يومي 29 و30 أكتوبر بالعاصمة

ينظم المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك يومي 29 و30 أكتوبر بالعاصمة قمة “ألجيريا فيوتشر اينرجي” (الجزائر لطاقة المستقبل).

وينظم هذا الموعد المخصص للنفط والغاز مناصفة مع المؤسسة البريطانية للندوات والمعارض والتكوين حول الطاقة والمنشآت”CWC” تحت شعار “التنويع والابتكار والاستثمار”.

وسيشارك في هذه القمة رواد عالميين في مجال صناعة المحروقات والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى العديد من وزراء الطاقة.

وكذا الأمناء العامين لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيب” و منتدى الدول المصدرة للغاز.

وستسمح منصة النقاش هذه، المتمحورة حول الاستثمار والسياسة الطاقوية للجزائر بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة.