قمة الجزائر هي إعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انطلق اجتماعها لفريق العمل المتخصص رفيع المستوى اليوم الخميس، هي اعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز.

وتابع حشيشي أن الرهان الرئيسي لهذا اللقاء يكمن في تعزيز العلاقات مع شركات الدول المصدرة للغاز ومناقشة الفرص التي توفرها سوق الغاز.

وفي تصريح خص به حشيشي وأج قال أن “إنعقاد هذا الاجتماع الهام الخاص بصناعة الغاز العالمية في الجزائر (من 29 فيفري إلى 2 مارس) يشكل قبل كل شيء اعترافا بالدور الهام الذي يضطلع به بلدنا في المشهد الدولي لسوق الغاز، أولا، من خلال وضعها كأول مورد للغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

واضاف حشيشي أنه “ثم، من خلال نضاله لصالح ضمان توازن المصالح بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة من خلال اللجوء الدائم للجانب الجزائري إلى النقاش والتفاوض مع تحبيذ تذليل المشاكل وتسويتها باحترام قوانين المساواة والإنصاف والحفاظ على مصالح جميع الأطراف”.

وفي ذات السياق أكد حشيشي “من جهتي، إنني على قناعة بأن قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستحقق نجاحا كبيرا لأن جميع الفاعلين في قطاع الغاز سيسعون إلى توفير الظروف المناسبة للخروج بخارطة طريق توافقية لتحقيق استقرار سوق الغاز وطمأنة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء”.

ويرى حشيشي أن هذا الاجتماع يشكل ارضية رفيعة المستوى ستسمح بالتوصل إلى “التوافق الضروري حول كيفية حل،سويا، للإشكاليات الكبرى التي تؤثر على تطور سوق الغاز قصد ضمان الاستجابة لحاجيات دول العالم من الغاز الطبيعي من خلال حلول يتوجب أن تلقى انضمام الجميع”.

وفي تعليقه على التوقعات المتفائلة الصادرة عن المنظمات المتخصصة سيما الوكالة الدولية للطاقة بشأن الطلب العالمي على الغاز،يرى حشيشي أن ذلك “يشكل بالتأكيد فرصة سانحة بالنسبة لسوناطراك “تندرج ضمن هذا التوجه التصاعدي وتعمل بشكل أكبر على تعزيز مكانتها على مستوى سوق الغاز العالمية والتمكن من بيع كميات إضافية من الغاز في السوق خارج التزاماتنا التعاقدية (الانية) ولتطوير شراكات جديدة وزيادة مداخيلها بطبيعة الحال”.

وحسب حشيشي فان هذا الظرف “الملائم” يعكس كذلك “الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي العالمي ويتيح فرصا لمنتجي ومصدري الغاز مثل سوناطراك لتلبية هذا الطلب المتزايد.