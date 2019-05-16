قمة الجولة الـ28.. كلاسيكو ناري بين الإتحاد والكناري

سيكون ملعب “1نوفمبر” بتيزي وزو، سهرة اليوم الخميس، مسرحا لقمة الجولة الـ28 للمحترف الأول، التي ستجمع شبيبة القبائل باتحاد العاصمة.

ورغم إدراكه لصعوبة المهمة، سيدخل الرائد إتحاد العاصمة هذه المواجهة، بنية العودة بنتيجة إيجابية، قصد التقدم خطوة أخرى نحو اللقب.

وفي المقابل، فإن هذه المواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لشبيبة القبائل، الباحث عن رد الإعتبار من جهة، والحفاظ على حظوظه من جهة أخرى.

وبالنظر لهذه المعطيات، فإن هذا الكلاسيكو وعلى غرار سابقيه، سيكون وفيا لعاداته وتقاليده، حيث ستكون الندية والفرجة مضمونتين لعشاق الساحرة المستديرة.

يذكر أن مواجهة شبيبة القبائل، أمام اتحاد العاصمة، مقررة سهرة اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الـ22:30 ليلا، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.