قمة الجياسكا ومولودية الجزائر تنتهي بالتعادل والحمراوة تنعش أمال البقاء

أسفرت نتائج الجولة 27 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج مفاجأة أبرزها فوز نادي بارادو بسداسية كاملة.

وفاز نادي بارادو بسداسية نظيفة أمام واد سوف الذي سقط إلى القسم الثاني بعد تجربة وصفت بـ “الشبه فاشلة” من قبل السوافة في حظيرة الكبار.

كما عرفت نفس الجولة فوز مولودية وهران أمام الضيف نجم بن عكنون بهدف نظيف من إمضاء المتالق أحمد كروم، ليرسم بقائه في القسم الأول و يهوي بالنجم العاصمي إلى القسم الثاني.

في حين فاز شباب بلوزداد أمام مولودية البيض بهدف مقابل صفر، ليعزز مشاركته في منافسة رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم.

نتائج المباريات:

ن بارادو 6 - 0 ا واد سوف

ا خنشلة 1 – 0 ش الساورة

و سطيف 0 – 0 ن مقرة

ش القبائل 1 – 1 م الجزائر

ش بلوزداد 1 – 0 م البيض

ا بسكرة 0 – 1 ش قسنطينة

م وهران 1- 0 ن بن عكنون