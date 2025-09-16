قمة الدوحة تشيد بدفاع الجزائر عن سيادة قطر

أشادت القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي انعقدت أمس، الاثنين، في الدوحة، بالجهود الدبلوماسية للجزائر في الدفاع عن سيادة دولة قطر إثر الاعتداء الصهيوني على أراضيها.لاسيما من خلال دعوتها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الأممي عقب هذا العدوان.

نوه البيان الختامي الذي توج أشغال هذه القمة الطارئة، بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن دفاعا عن القضية الفلسطينية. خصوصا فيما يتعلق بمساعي وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والدفع نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه رسالة إلى قمة الدوحة، تلاها نيابة عنه وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. أحمد عطاف، جدد فيها وقوف الجزائر إلى جانب دولة قطر ودعمها الثابت لسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد على خطورة السياسة العدوانية. التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط. وما تشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.