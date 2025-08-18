قمة “السادك” تُجدد تضامنها مع شعب الصحراء الغربية

جددت القمة العادية الـ45 لرؤساء دول وحكومات مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي “السادك” المنعقدة بمدغشقر، تأكيدها على تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل الحق في تقرير المصير.

وأكدت قمة “السادك”، على الطبيعة التكاملية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة. بشأن تقرير مصير الصحراء الغربية وأهمية التوافق بين هذه العملية. وتنفيذ مذكرة التفاهم وكذا جميع الجهود الأخرى التي يبذلها الاتحاد الإفريقي.

كما دعت دول “السادك”، مجلس الأمن الدولي لإدراج آلية لرصد وحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.