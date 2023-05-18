قمة السعودية.. 32 مشروع قرار في جدول الأعمال

يتناول القادة العرب، اثنان وثلاثون مشروع قرار على طاولة البحث، في القمة العربية الـ32 والتي تحتضنها السعودية غدا الجمعة.

وتتصدر هذه المشاريع القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.

كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم. والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.

ويحظى ملف الأزمة السورية في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

كما لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية والتي ستعقد غدا الجمعة بالسعودية.

وبدورها، تمثل لبنان، وتحديدا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، جزءا من القمة. إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

كما يتضمن جدول أعمال القمة العربية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب. وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

وعلى الجانب الاقتصادي، سيتم التركيز على ملف الأمن الغذائي العربي. ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.