قمة السيسكاوة والسياربي تنتهي بالتعادل والحواتة يعودون بنقطة ثمينة من قسنطينة

انتهت القمة الكروية بين المستضيف اتحاد خنشلة و الضيف شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بملعب “حمام عمار” بمدينة خنشلة.

وعرفت المباراة تألق الحارس ليتيم، الذي تصدى لكل هجمات نجم الفريق العاصمي إسلام سليماني ورفقائه. الذين فعلوا كل شيء دون أن يفلحوا في فك شفرة الدفاع.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق ترجي مستغانم بنقطة ثمينة من ملعب الشهيد حملاوي، بعد أن فرض التعادل أمام المستضيف شباب قسنطينة من دون أهداف.

وعرفت المباراة طرد اللاعب إيزامني من جانب الضيف ترجي مستغانم، بينما تألق حارس “الحواتة” هنان.

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