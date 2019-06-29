قمة العشرين.. أردوغان يهاجم السيسي ويدعو لتحقيق شامل في وفاة “مرسي”

هاجم الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، من منبر قمة العشرين في اليابان، السلطة المصرية ورئيس البلاد، على خلفية وفاة رئيس مصر المعزول، “محمد مرسي”.

وشدد “أردوغان”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في إطار مشاركته في قمة مجموعة العشرين، على ضرورة التحقيق في كافة أبعاد استشهاد “محمد مرسي”.

ولفت “أردوغان” إلى أن “مرسي” الذي حوكم على مدار 6 أعوام، في محاكم السلطات المصرية الحالية، التي وصفها “بالانقلابية”، توفي بصورة مشبوهة، يوم 17 جوان الجاري، أثناء محاكتمه.

وأضاف الرئيس التركي: “تصريحات الانقلابيين حول مرسي الذي ترك للموت هناك دون أي تدخل لمدة نصف ساعة، بعيدة عن إراحة الضمائر”.

وأعرب “أردوغان”، عن تطلعه إلى أن يدافع زعماء مجموعة الدول العشرين عن الديمقراطية والقيم الإنسانية بصورة أكبر، فيما يخص وفاة “محمد مرسي”.

وأكد الرئيس التركي، أنه من الضروري في مثل هذه الحالات، إجراء فحص الطب الشرعي بصورة قطعية، وإلا فإنه من الواضح أن هناك شبهات في هذه القضية.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وفي طليعته الأمم المتحدة بمحاسبة كافة السياسيين المسؤولين عن هذا الأمر.

وأشار “أردوغان” إلى أن إفلات المتورطين في مثل هذه الحوادث من المحاسبة، يمثل خطرا على مستقبل العالم والديمقراطية والسياسة العالمية أيضا.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لـتعامي الكثير من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، عن عقوبات الإعدام الصادرة من محاكم الإنقلاب في مصر.

وهنا، ذكر “أردوغان”، أنه قد تم عقد قمة أوروبية عربية في شرم الشيخ، في 25 فيفري، وبعد مضي 5 أيام فقط على إعدام 9 أشخاص في مصر.

وهنا ذكر الرئيس التركي، الزعماء الأوروبيين قائلا: “لقد لبوا دعوة ذلك الشخص الجاثم على رأس السلطة في مصر، الذي أعدم هؤلاء الشبان، رغم أن عقوبة الإعدام محظورة في دول الاتحاد الأوروبي”.

وقال أردوغان: “لم ير القادة الأوروبيون أي غضاضة في مصافحة الانقلابيين خلال هذه القمة”.

وأعرب الرئيس التركي، عن ثقته بأن الإعلام الدولي، سيلاحق بكل شجاعة قضية الوفاة المشبوهة لـ”محمد مرسي”، بحثا عن الحقيقة، كما جرى في جريمة قتل الصحفي السعودي، “جمال خاشقجي”.