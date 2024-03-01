قمة الغاز: إنعقاد الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري اليوم

تنعقد اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء، قصد دراسة ومناقشة النسخة النهائية لـ”إعلان الجزائر” والقرارات المرتبطة به. قبل عرضها لمصادقة القمة المرتقبة غدا السبت. برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي جدول أعمال الإجتماع، المقرر في الصبيحة، تنظيم حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية. لتكريم الشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز.

وستتواصل الأشغال بعد الظهر، بعقد إجتماعات ولقاءات ثنائية، وكذا التوقيع على مذكرات تفاهم بين المنتدى وكل من لجنة الطاقة الافريقية (AFREC) التابعة للاتحاد الافريقي. ومعهد البحوث الإقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا “الاسيان” ودول شرق آسيا (ERIA).

وكان فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الإستعدادات لقمة الجزائر، قد إجتمع، أمس الخميس. بقصر المؤتمرات، من أجل تحضير جدول أعمال القمة وصياغة مشروع “إعلان الجزائر”.

وبعد اجتماع الخبراء، الذي جرى في اجتماع مغلق، تم تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والكائن بالعمارة “ب «بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة، وكذا عقد اجتماع مغلق مخصص لتحضير الاعلان عن تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).

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