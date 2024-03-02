قمة الغاز.. الرئيس تبون يشدد على اتخاذ اجراءات ملموسة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. قائلا إن “بصفتنا جميعا مؤيدين لتوجه أن منتدى الغاز منصة للتعاون يزداد حرصنا على الحوار ليصبح المنتدى طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة”. و”بناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة”.

وتابع الرئيس تبون، في كلمة القاها في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، “وهذا ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة”. حيث “يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق”. “لاسيما من خلال معهد البحث في الغاز تابع لمنتدانا”.