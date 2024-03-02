قمة الغاز.. السنغال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية للمنتدى

أكد رئيس السينغالي، ماكي سال، الذي تشارك بلاده للمرة الأولى في اجتماع رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي انطلقت أشغال قمته السابعة اليوم السبت بالجزائر العاصمة. تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام بلاده بالأهداف الإستراتيجية للمنتدى.

وخلال الجلسة العلنية للقمة، قدم الرئيس السنغالي شكره الخالص للدعوة التي وجهت له من طرف رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة، منوها بمشاركة بلاده للمرة الاولى في القمة بعد الاعلان عن الانضمام الى المنتدى أمس الجمعة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى.

ولفت الرئيس السنغالي بالمناسبة الى الاكتشافات التي أحرزتها بلاده في مجال الغاز و التي تبلغ، حسب الارقام التي قدمها، 110 مليار م3. إضافة إلى 50 بالمائة من حقل غازي تشاركه بلاده مع موريتانيا، فضلا عن مساحات طاقوية متواجدة في جنوب البلاد.

وأكد ماكي سال أنه بلاده “تلتزم بالأهداف الإستراتيجية للمنتدى، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الغاز الطبيعي القيمة الاساسية و جعل استعمال التكنولوجيات الجديدة تتماشى و صناعة الغاز و توسيع استعمال هذه الطاقة من أجل تحقيق الرقي الاقتصادي لمجتمعاتنا في اطار التنمية المستدامة”.

من جانب اخر, أكد ماكي سال أن الغاز الطبيعي هو “مصدر طاقة حيوي للاقتصاد العالمي. و هو ما يتطلب ان نعد له العدة و نصل الى انتقال طاقوي عادل”. مضيفا أن السنغال يستمر في مجهوداته في مجال المحروقات بالتعاون مع الدول التي سبقته في هذا المجال. حتى يستفيد من خبرتهم في تنمية الموارد البشرية و الغازية.

وفي تعقيبه على مداخلة نظيره السنغالي، أكد رئيس الجمهورية، أن “الجزائر ستضع كل إمكانياتها. خاصة في مجال الهندسة والاستغلال والتكوين تحت تصرف الشعب السنغالي الشقيق”.