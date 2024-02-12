قمة الغاز.. خطة لحالات الطوارئ وبروتوكول صحي لمكافحة فيروس كورونا

تحرص الجزائر على توفير وتسخير كافة الخدمات الطبية للوفود المشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وبخصوص البرتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا، فقد تم تعيين نقطة اتصال “كوفيد-19” للتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بهذا الوباء. بدءاً من نقطة وصول الوفود المشاركة إلى المطار وعلى مستوى الإقامة وأماكن الاجتماعات في المركز الدولي للمؤتمرات.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية فقد تم تقديم عدة خدمات طبية على مستوى المطار. على غرار عيادة مجهزة بفريق طبي كامل بمطار الجزائر الدولي عند وصول قادة الدول وعند مغادرتهم. بالإضافة إلى سيارات الإسعاف المرافقة للقوافل الرسمية.

أما على مستوى إقامة الوفود، فقد تم تجهيز عيادة في اقامات قادة الدول والوفود المشاركة. مكونة من أطباء وممارسين متخصصين وممرضين، مع كافة المعدات الطبية اللازمة للحالات الطارئة.

وبمكان القمة، تم وضع عيادة مجهزة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة ووجود فريق طبي كامل بمركز المؤتمرات الدولي “عبد اللطيف رحال”. وسيارات الإسعاف، خطة لحالات الطوارئ، طائرة الإخلاء الطبي عند الحاجة.

ويشار، إلى أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.