قمة الغاز.. رئيس الجمهورية يصل إلى CIC

وصل، في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مركز المؤتمرات الدولي CIC بالعاصمة.

وسيجتمع اليوم السبت، رؤساء الدول والحكومات، في إطار القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، باجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى وافتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وتقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.

وخلال يوم الجمعة، تم انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي ختام البرنامج اليومي، تم توزيع مذكرات التفاهم لمنتدى الدول المصدرة للغاز.