قمة الغاز في الجزائر.. ممر أخضر لتسريع تنقل الوفود الرسمية

وضعت الجزائر، جملة من التدابير والإجراءات التسهيلية، تحضيرا للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما تم التخطيط بدقة للمواكب ووسائل النقل الخاصة بالقمة، مما يضمن حركة فعالة وآمنة لجميع الوفود الرسمية.

ومن بين الإجراءات التي ستقوم بها الجزائر، لإعطاء الأولوية للنقل السلس، إنشاء ممر أخضر مخصص للوفود الرسمية. مما يسمح لهم بالتنقل بسرعة بين المطار وأماكن الاجتماعات وأماكن إقامتهم.

وستضمن خطة مرورية محددة أيضًا النقل السلس داخل هذه المناطق المخصصة لجميع الموظفين الرسميين والصحفيين والضيوف المدعوين.

ويشار، إلى أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.