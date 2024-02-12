قمة الغاز في الجزائر.. هذا البرنامج الكامل

من المقرر أن تحتضن الجزائر، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.

وأشار الموقع الرسمي للقمة، إلى أن القمة تنطلق يوم الخميس 29 فبراير/فيفري، على الساعة التاسعة صباحا، باجتماع فريق عمل متخصص رفيع المستوى. وتليها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال سيتم افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ثم تقديم تقرير توقعات الغاز العالمية. ويختتم اليوم بحفل عشاء ابتداء من الساعة السابعة ليلا.

أما يوم الجمعة، فستنطلق القمة باجتماع وزاري استثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بما في ذلك الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى. يليها حفل توقيع مذكرات التفاهم لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وتنطلق القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، باجتماع رؤساء الدول والحكومات في حدود الساعة العاشرة. يليها مؤتمر صحفي في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.