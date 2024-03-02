قمة الغاز.. مصر تدعو لتطوير حلول لمستقبل طاقوي آمن

نقل وزير البترول والموارد المعدنية المصري طارق الملا، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا له نجاح أشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقدة بالجزائر.

ودعا الوزير المصري، في كلمة له بالمناسبة، إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في هذا المنتدى، وكذا توحيد الرؤى والجهود، لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما شدد الوزير، على تأكيد مصر وحرصها للعمل مع جميع الدول الأعضاء لتطوير حلول نحو مستقبل طاقة آمن. وتوفير التكنولوجيات وموارد الغاز الطبيعي بطرق أكثر مسؤولية وبتأثيرات أقل على المناخ. والعمل على مبادرات الإنتقال الطاقوي وإستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية.

مضيفا أن قطاع الطاقة ببلاده، بادر بخطة عمل طموحة للتحول لمصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيديروجين الأخضر.

وشدد الوزير، على ضرورة التوصل لحلول في صناعة البترول والغاز لمحاربة التغير المناخي. فنجاح جهود التحول الطاقوي مرهون بتوفير التمويل المناسب وتوفير التكنولجيات اللازمة.

وهنا شدد الملا، على دور المنتدى كمنصة مهمة لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء، لصناعة الغاز الطبيعي. فضلا عن إيجاد الحلول الفعالة والمبتكرة من خلال معهد أبحاث الغاز لتحفيز التعاون العلمي في مجال البحث والإبتكار لمواصلة صناعة الغاز الطبيعي والإنتقال نحو الطاقات المتجددة.

ومن جهة أخرى، قال الملا أن التحديات والعقبات العالمية، تحتاج إلى العمل مع كل الأطراف لتحقيق الإستقرار في أسواق الطاقة.