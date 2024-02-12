قمة الغاز.. هذه إجراءات الدخول إلى الجزائر

تستثني الجزائر من طلب تأشيرة الدخول إلى أراضيها، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة من البلدان. التي تربطها بالجزائر اتفاقيات إلغاء التأشيرة لهذين الصنفين من جوازات السفر.

كما يطلب من أعضاء الوفود حيازة جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل لدخول الجزائر.

وتتولى السفارات الجزائرية المعتمدة في الدول المعنية إصدار تأشيرات الدخول للمشاركين في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

أما بالنسبة للبلدان التي لا تتوفر على سفارات جزائرية، فيمكن لممثليها التواصل مع السفارات الجزائرية المكلفة بتغطيتها (سفارة الجزائر بكاراكاس بالنسبة لترينيداد وتوباغو. سفارة الجزائر ببرازيليا بالنسبة لبوليفيا وسفارة الجزائر بليبرفيل بالنسبة لغينيا الاستوائية). وهذا من أجل الحصول على التأشيرات أو طلب إصدار التأشيرات لأعضاء وفودها عند الوصول إلى الجزائر.

ولمزيد من المعلومات حول التأشيرات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج على الرابط

https://www.mfa.gov.dz/services-for-foreigners/entry-visa-to-algeria

كما يجب على الدول المشاركة تزويد اللجنة المنظمة بكافة المعلومات اللازمة عن الطائرات الخاصة. التي تقل رؤساء الوفود والرحلات المنتظمة لبقية الوفود عبر النماذج المدرجة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الوفود.

ويشار، إلى أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس.