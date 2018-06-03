قمة المدن الذكية العالمية للإستثمار والتكنولوجيا يومي 27 و28 جوان المقبل

قررت ولاية الجزائر عقد قمة المدن الذكية العالمية للإستثمار والتكنولوجيا لعام 2018 في الفترة ما بين 27 إلى 28 جوان.

وهذا بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وستجمع هذه القمة الفريدة من نوعها في الجزائر و في الدول الناشئة، أكثر من 4 ألاف مشارك و 150 خبيرا دوليا.

من بينهم شخصيات عالمية في مجال التكنولوجيا، التمويل، والصناعة.

كما ستشهد القمة حضور العديد من المدن الكبرى مثل باريس، سيول، كاراكاس، كيغالي، سان فرانسيسكو، فانكوفر، و كذلك لندن.

ممثلين من قبل صانعي القرار، الذين سيسافرون إلى الجزائر العاصمة بحثا عن فتح سبل للتعاون.

وسينضم إلى القمة أيضا المؤسسات والمنظمات الدولية مثل ناسا، المنتدى الاقتصادي العالمي، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي.

والأمم المتحدة، المؤسسات الأكاديمية مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و جامعة تورنتو، و كذا رائدي التكنولوجيا.

من وادي السيليكون فالي، و مراكز تكنولوجية عالمية أخرى.

كما سيناقش جميع هؤلاء الضيوف المرموقين الاتجاهات الحالية، التحديات والأهداف المنشودة من إنشاء مدن ذكِية.

متشاركين الخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات وبيئة المدن الذكية.

وتعتبر هذه القمة فرصة لتجميع أفضل الخبرات من حيث الإبتكار التكنولوجي الساعي إلى تطوير و تنمية المدينة.

كما أنها فرصة لجذب الطاقات الجزائرية المقيمة في الخارج من خلال تسهيل مسار ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات الحديثة.

ونشجيعا لمهارات الشركات المحلية و الشركات الناشئة في أعمالهم و جهودهم في الإبتكار.

و سيولى خلال القمّة إهتمام خاص للتحديات التي تواجه أفريقيا والبلدان الناشئة في تطور تكنولوجياتها وأنظمتها البيئية المبتكرة.

ستعقد قمة المدن الذكية العالمية للإستثمار والتكنولوجيا لعام 2018 تحت رعاية مشروع الجزائر مدينة ذكية الذي أطلقته ولاية الجزائر.

تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.

وتضم القمة العديد من الأنشطة الموازية على غرار مؤتمرات، ورشات عمل، معرض ، هاكاثون، و منافسة للشركات الناشئة.