قمة المربع الذهبي لكأس الجزائر مباريات مفتوحة على كل الاحتمالات

سيكون عشاق كرة القدم الجزائري، على موعد أمسية اليوم الجمعة، مع مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر، والتي تعد بندية، وحماس كبيرين، في صراع على تأشيرة النهائي.

وستجمع المباراة الأولى بين فريق اتحاد العاصمة، النتشي بتأهله لنهائي كأس الكونفيدرالية، في لامواجهة مضيفه شباب باتنة، صاحب الطموح الكبير.

كما سيكون ملعب “الشهيد حملاوي”، مسرحا، لقمة أخرى، تجمع بين فريقين من ذوي الخبرة في منافسة السيدة الكأس، ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة، وضيفه شباب بلوزداد، في مباراة واعدة من جميع النواحي.

يذكر أن مبارتي شباب باتنة ضد اتحاد العاصمة، مقررة انطلاقا من الساعة الاسدسة مساء، فيما ستلعب مباراة شباب قسنطينة، ضد شباب بلوزداد، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.