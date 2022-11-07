قناة النهار قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية بقلم النهار أونلاين نشر في 07 نوفمبر 2022 - 19:01 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cLeKl اقرأ أيضا "الرئيس تبون مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.."سنكون دائما معكم قناة النهار 02 نوفمبر الجزائر تتسلّم رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر "الوزير الأول :" من غير المعقول أن الهياكل مثل المطارات تعمل 8 ساعات في اليوم قناة النهار 20 أكتوبر توقيف 4 أشخاص وحجز 1600غ من الكـ.ـيف المعالج ببرج بوعريريج قناة النهار 06 نوفمبر غرداية: إقبال المواطنين على الورود لتزيين منازلهم ينعش نشاط المشاتل قناة النهار 28 أكتوبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا : الرجال أم النساء.. أيهم أكثر "ثرثرة" عند الجزائريين ..؟ قناة النهار 24 أكتوبر "بيونة: "جرحوني في حياتي ولكن انا نسامح دايما قناة النهار 03 نوفمبر الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات قناة النهار 01 نوفمبر بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر