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قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية

بقلم النهار أونلاين
قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية
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